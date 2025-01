Morena pide préstamo a su comité nacional ante retraso de Sefin

Morena en San Luis Potosí solicitó un préstamo al Comité Ejecutivo Nacional del partido ante la falta de prerrogativas de los meses de noviembre y diciembre de 2024, informó la dirigente estatal del partido guinda, Rita Ozalia Rodríguez. No pudo precisar el monto solicitado, pero aseguró que "es bien poquito".

"Nada más para los sueldos, es bien poquito lo que nosotros ocupamos para el mantenimiento, ahorita como no hay actividades, es bien poquito lo que nos prestaron. El que sabe bien es el secretario de Finanzas", comentó.

Señaló que el préstamo se solicitó específicamente para pagar la nómina del partido, confiando en que pronto se regularice el pago de las prerrogativas que ha sufrido un atraso desde la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (Sefin).

Por otro lado, Rodríguez Velázquez fue cuestionada sobre su presencia en el municipio de Tancanhutiz, después del asesinato de su presidente municipal, Jesús Franco Lárraga, y el por qué habría visitado el municipio hasta dos días después de los hechos.

"Yo no voy a andar enseñando mis fotos de que si fui o no fui, no. Yo estuve con el compañero y no tengo por qué mostrarle a nadie que estuvimos con él, ¿ustedes creen que no me va a doler la muerte de un compañero?, no tengo por qué andar mostrando mi dolor en Facebook", declaró.