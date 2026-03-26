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Morena SLP respalda Plan B

Rita Ozalia afirma que "se acabaron los privilegios"

Por Redacción

Marzo 26, 2026 11:54 a.m.
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Morena SLP respalda Plan B

La dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, respaldó los avances del llamado Plan B en materia electoral y de austeridad, al señalar que representa un cambio en el uso de los recursos públicos.

En un posicionamiento, sostuvo que las medidas impulsadas buscan eliminar excesos en el gasto gubernamental y redirigir el presupuesto a áreas como salud, educación y programas sociales.

"Se acabaron los privilegios. Los recursos ahora son para el bienestar del pueblo", expresó.

La dirigente afirmó que entre los principales avances se encuentra la eliminación de pensiones a exfuncionarios, la reducción de estructuras administrativas y ajustes al gasto público, lo que —dijo— permitirá generar ahorros.

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Sobre la no inclusión de la revocación de mandato en este paquete, consideró que el tema deberá retomarse más adelante, al tratarse de un mecanismo de participación ciudadana.

También señaló que, pese a las diferencias entre fuerzas políticas, el proyecto de transformación continuará avanzando con respaldo social, y será la ciudadanía quien evalúe el actuar de los partidos.

En otro tema, destacó acciones del Gobierno federal en materia económica, como programas dirigidos a la industria de vehículos pesados y acuerdos para estabilizar el precio del diésel.

Finalmente, reiteró que el objetivo es consolidar un modelo de gobierno basado en la austeridad y el enfoque social.

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