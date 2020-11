Morenista de Soledad cuestiona imposición central de Gallardo

Juan Carlos Velázquez Pérez, expuso su intención de participar en el proceso interno de Morena para obtener la candidatura a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez en el 2021.

"Tenemos todo el derecho de buscar la candidatura a alcalde de Soledad de Graciano Sánchez", expresó.

El aspirante se dijo respetuoso de los procesos que siga el partido en la definición de candidatos, incluso si es en coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no obstante reiteró que estaría inconforme con la imposición de un candidato como Ricardo Gallardo Cardona a la gubernatura.

"El partido tiene que ser congruente con lo que dice y lo que hace", refirió al tiempo de mencionar que Morena siempre se ha pronunciado en contra de la corrupción.

"Creo que es un perfil que se está imponiendo al hacer un registro (de coalición) sin consensar los temas con el comité estatal".

No descartó la posibilidad de abandonar el proceso si se concreta la imposición del candidato, sin embargo apuntó que "ese proceso se tiene que transitar", pues aún no hay una resolución de la autoridad electoral (Ceepac) sobre la coalición autorizada: "no sabemos la coalición que quedó registrada, si solamente fue Morena-PT o PT-Morena y Verde".