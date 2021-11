Morenistas celebran aprobación del presupuesto

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado reconoció el trabajo de los diputados de su partido y sus aliados de los partidos Verde y del Trabajo por sacar adelante el proyecto de presupuesto para 2022, a pesar de la falta de apoyo de las bancadas de oposición.

El vocero de los senadores de Morena, César Cravioto, destacó que, a pesar de la cerrazón del PAN, PRI y PRD, se aprobó el presupuesto en tiempo y forma.

"Una vez más estos partidos se oponen a que haya dinero para ayudar a las clases más desfavorecidas del país, ellos votaron en contra de que hubiera dinero, hubiera presupuesto, para adultos mayores, para Jóvenes Construyendo el Futuro, para Sembrando Vida, para los proyectos fundamentales de desarrollo que está impulsando este gobierno, como el Tren Maya, como el Tren Interoceánico, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, se oponen una y otra vez al pueblo de México, pero afortunadamente hay una mayoría que encabeza Morena, que sacó el presupuesto", enfatizó.

El senador Cravioto minimizó la advertencia de la alianza opositora Va por México en el sentido de que la Reforma Eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador está muerta, luego de que ninguna de las casi dos mil reservas fue tomada en cuenta por Morena durante la discusión del presupuesto de egresos 2022.

"Si ellos votan en contra de la Reforma Eléctrica seguiremos denunciando que siguen afectando al pueblo y siguen favoreciendo a las clases más acomodadas. Afortunadamente el pueblo le dio la mayoría una vez más a Morena y a sus aliados y eso es lo importante", señaló el legislador.

Dijo que el pueblo sabe quién protege sus intereses y quien está en contra para que en las elecciones presidenciales de 2024 se tome una decisión responsable y fundamentada.

"Y es muy importante que el pueblo sepa cómo nos comportamos cada grupo parlamentario, para que cuando voten ahora en el 2024 sepan que votar por Morena y por sus aliados es votar para favorecer las necesidades del pueblo, y votar por el PAN, por el PRI y por el PRD es votar en contra de favorecer a la gente que más lo necesita en el país. Está muy clara la posición de cada quien, y qué bueno que se siguen evidenciando una y otra vez", remató César Cravioto.

Mario Delgado celebra

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, celebró la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 en la Cámara de Diputados, y felicitó a las y los legisladores morenistas, por haberlo defendido "con mucha convicción, con mucha valentía".

Desde Chalco, Estado de México, el líder guinda señaló que con este presupuesto el PRIAN nuevamente se quedó con las manos vacías.

"La oposición presentó casi dos mil reservas, pero en realidad era una sola reserva; lo que querían eran sus moches de siempre, pero no pasó uno solo, se acabaron los moches en esta Cuarta Transformación, por eso se fueron con las manos vacías, porque ahora el presupuesto le corresponde al pueblo de México. Se les acabó la robadera, por eso se fueron tan enojados, por eso se fueron tan decepcionados", subrayó.

Delgado Carrillo comentó que mientras para los legisladores de los partidos de oposición el Presupuesto 2022 es un trago amargo, para el resto del país es una gran noticia, "porque va a seguir la inversión histórica en la gente y se va a apoyar el rescate del sector energético, pero, sobre todo, porque el dinero de los mexicanos dejó de ser un botín político".

El líder guinda destacó que el Presupuesto 2022 es un presupuesto para la gente, que da prioridad a quién más lo necesita a través de los apoyos sociales para el bienestar, mantiene la estabilidad y solidez de las finanzas públicas y garantiza los recursos para los proyectos regionales que serán detonadores de desarrollo para la economía mexicana.

"En Morena estamos muy orgullosos de las y los diputados de nuestro Movimiento y de nuestros aliados, que durante más de cuatro días estuvieron defendiendo el presupuesto para el bienestar de todas y todos los mexicanos; con mucha convicción, con mucha valentía, ¡Felicidades!", insistió desde Valle de Chalco, donde encabezó la toma de protesta del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en esa zona del país.

No puede haber INE rico con pueblo pobre: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no puede haber Instituto Nacional Electoral (INE) rico con pueblo pobre, ya que consideró que sí cuentan con recursos para organizar la consulta sobre la revocación de mandato del Presidente de la República.

En entrevista, Claudia Sheinbaum pidió que el INE se dedique a la democracia electoral, ser imparcial y que sus recursos se pongan al servicio de la ciudadanía, e incluso que dejen sus bonos para ponerlo al servicio de la ciudadanía.

"No puede haber, como dice el Presidente, gobierno rico con pueblo pobre, y tampoco puede haber Instituto Nacional Electoral rico con pueblo pobre. Entonces, que se dediquen, mejor, a apoyar la democracia electoral, a ser imparciales y a que los recursos que dedican a sus bonos y todo lo demás, pues, más bien, se ponga al servicio de la ciudadanía".