Morenistas protestan contra Mónica Rangel durante campaña en Tamazunchale

Durante un evento que realizó en Tamazunchale con motivo del arranque de su campaña, la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel, se vio interrumpida por momentos debido a que un grupo de militantes pertenecientes al mismo instituto político se manifestó en su contra por su presunta imposición por parte del gobernador Juan Manuel Carreras.

Con consignas como "fuera Mónica, fuera", hicieron notar su inconformidad con la candidata del partido en el poder a la gubernatura del territorio potosino, pues la consideran una traidora por el hecho de haber pertenecido al PRI en el pasado y por incurrir en supuestos actos de corrupción.

En su intervención, Rangel Martínez consideró la manifestación como violencia contra las mujeres debido a que la descalificaban y ella, dijo, se considera una "mujer limpia".

"Eso que se está escuchando es sólo ruido, que no los distraigan, no nos van a distraer", sostuvo ante las protestas que se realizaron desde el inicio y hasta el fin de su presentación en este municipio de la Huasteca.

"SIENTEN MIEDO A PERDER PRIVILEGIOS Y PODER"

Al iniciar su campaña electoral este viernes 5 de marzo, la Doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata de Morena a Gobernadora de San Luis Potosí, afirmó que establecerá una administración austera y sin corrupción. "Por eso estoy aquí en Tamazunchale y ya se siente el miedo a perder los privilegios, el miedo a perder el poder, el miedo al cambio", puntualizó en su intervención ante ciudadanos y ciudadanas en este municipio, en donde hace 30 años inició su carrera profesional como médica al servicio de pueblos y de comunidades.

"Regreso a casa. No había ningún otro lugar a donde pudiera ir que no fuera aquí. Estoy aquí porque se siente el miedo a perder los privilegios, el miedo a perder el poder, el miedo al cambio. Estoy aquí porque a mí nadie me compra, porque Mónica no se vende, porque Mónica tiene cara y rostro, para venir a decirles que voy a ser trabajar como su gobernadora. Voy a tener un gobierno austero y eso duele. Hay temor a perder privilegios y eso duele. Vamos a dar prioridad a las mujeres y eso duele", expresó en el acto político al que acudieron importantes personajes de la Huasteca Sur.

La candidata de Morena a Gobernadora de San Luis Potosí enfatizó: "A mí me duele que sólo 2 de cada 10 mujeres tengan un empleo formal, que sólo 2 de cada 10 mujeres tengan la certeza de poderle dar de comer a sus hijos. Me duele que todavía necesitamos dar progreso y empleo a Tamazunchale y a la Huasteca Sur".

En otro momento de su intervención se refirió al embate de los grupos criminales y a la violencia que azota a San Luis Potosí y afirmó que sin miedo y con mano firme confrontará a la delincuencia y a la inseguridad, así como a quienes quieren entregar el Estado a las manos equivocadas. "No lo voy a permitir y ustedes me van a ayudar con su voto. Vamos a caminar de la mano de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Si nos ponemos de acuerdo Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Gobiernos Municipales vamos a hacer las cosas diferentes", expuso.

Al mismo tiempo, indicó que ella comenzó a trabajar desde el primer minuto de este viernes 5 de marzo, con rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí y para poder hacer posible la transformación que impulsan el Presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. "Así soy, soy mujer de trabajo, ustedes me conocen y voy a seguir trabajando por ustedes y eso duele", dijo y añadió que nadie se puede parar frente a la ciudadanía a decirles lo mismo, porque, en cambio, ella conoce, quiere y ha caminado con la población de Tamazunchale y ha hecho todo en la vida para que vivan mejor. "No nos van a distraer", subrayó.

Enseguida expuso los tres pilares fundamentales en donde estará sustentado su Gobierno. Éste comenzará por mejorar las condiciones de existencia de las mujeres, con un programa que ha llamado precisamente Mujeres Juntas. "No vamos a permitir violencia contra la mujer", puntualizó y dijo que ella es víctima de violencia por su condición de mujer, a pesar de ser una mujer limpia y de trabajo, que ama a su Estado.

Otro de los pilares de su programa de Gobierno será el empleo. "Tenemos que seguir protegiendo los buenos empleos y buscar inversión pública y privada, con buenos empresarios, que den salario digno e igualitario", dijo. El tercer pilar de su administración será el de combatir a la delincuencia y garantizar seguridad a la vida y al patrimonio de las personas. "Sobre todo nos duele ver gente tirada en las calles porque las matan, porque nos piden dinero para poder trabajar. Eso se acabó.

Vamos a recuperar nuestras calles y parques y vamos a recuperar la tranquilidad que merecemos para nuestras familias. El ruido no nos importa", sentenció.

Asimismo, adelantó que su gabinete de Gobierno estará integrado por los mejores hombres y mujeres de San Luis Potosí. Ellos y ellas estarán escuchando y trabajando a diario y de la mano de la ciudadanía, dijo y agregó enseguida: "No se distraigan no hagan caso es ruido nos quieren distraer. Vamos a trabajar y vamos a caminar con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él es la llave para el progreso. La gente que grita no tiene la llave para poder progresar".

En este momento hizo el compromiso de impulsar proyectos para impulsar a Tamazunchale y a la Huasteca Sur hacia mejores niveles de bienestar. "Vamos a hacer todo lo necesario para Tamazunchale para que bajen proyectos, porque eso es lo que yo sé hacer, trabajar, gestionar, tocar puertas para ustedes"dijo. Se refirió a las necesidades de atención hospitalaria en esta zona del Estado y adelantó que será ampliado el hospital en donde los habitantes son atendidos, a fin de que no tengan más que desplazarse hasta Ciudad Valles. "Sé lo que necesitan, porque si de algo sé es de salud y lo vamos hacer para que tengan atención aquí, que es donde lo merecen y ese es mi compromiso con Tamazunchale", sostuvo.

Al término de su discurso, la Doctora Mónica Liliana Rangel Martínez enfatizó ante la ovación de las personas que acudieron a su encuentro: "Tamazunchale es mi casa. Mi hija nació aquí y honro a mi hija, honro el ser madre. Y no quiero que ninguna mujer esté sufriendo o pendiente de que su hija salga a la calle y no vaya a regresar a casa. Eso se acabó, de frente a la delincuencia, de frente a la inseguridad, con mejores y buenos empleos, buenas inversiones, vamos a lograr que realmente la Cuarta Transformación llegue a San Luis Potosí, porque el verdadero cambio sólo está en Morena".