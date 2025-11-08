Muere alumno de la UASLP tras un asalto en zona universitaria

Un estudiante pasante de servicio social del departamento de cirugía maxilofacial de la Facultad de Estomatología de la UASLP, fue asesinado hoy por la madrugada durante un intento de asalto.

Así lo informó esta mañana la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que mediante un comunicado de prensa lamentó el fallecimiento de Jorge Eduardo, por parte de la delincuencia.

De acuerdo con la casa de estudios potosina, el homicidio doloso se perpetró hoy por la madrugada en las inmediaciones de la Zona Universitaria Poniente (ZUP).

Exigió a las autoridades correspondientes -Fiscalía General del Estado (FGE)- una investigación pronta y justa, en aras de dar con los responsables de la comisión de este delito.

De la misma forma, urgió al reforzamiento de las labores de vigilancia y seguridad en las áreas cercanas a los complejos universitarios.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, amistades y a la comunidad de esta entidad académica, donde será especialmente recordado por su buen rendimiento y amor a su profesión", subrayó.

Hasta el momento, la FGE no se ha pronunciado al respecto, pero las versiones indican que fue baleado y despojado de su automóvil.

El estudiante fue trasladado al Hospital Central donde perdió la vida, cerca de las 02:00 horas.