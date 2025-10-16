logo pulso
Muerte de Jaguar en Zoológico La Reina de Yucatán Desencadena Clausura Temporal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cierra temporalmente el Parque Zoológico y Botánico La Reina en Tizimín debido a problemas en infraestructura y denuncias de maltrato animal.

Por El Universal

Octubre 16, 2025 05:39 p.m.
A
Muerte de Jaguar en Zoológico La Reina de Yucatán Desencadena Clausura Temporal

TIZIMÍN, Yuc., octubre 16 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente el Parque Zoológico y Botánico "La Reina", tras detectar diversas anomalías en su infraestructura y atención de los animales.

Este cierre ocurre a un par de semanas de la muerte de un jaguar macho y de las denuncias en redes sociales sobre las condiciones en que se encuentran los animales del recinto, inaugurado hace 50 años por la reina Isabel II de Inglaterra.

Hay que precisar que el jaguar llegó en abril pasado al zoológico, como reproductor, ya que se esperaba que pudiera aparearse con "Morita", un hembra jaguar residente del parque.

No obstante, la iniciativa se truncó tras la inesperada muerte del felino en circunstancias que nunca fueron explicadas por el Ayuntamiento de Tizimín.

También, circularon en redes sociales denuncias sobre las malas condiciones en que se encontraban otros animales, incluso se reportó la muerte de un león presuntamente debido a las deficientes condiciones en las que era mantenido, lo que encendió las alarmas entre la población y las autoridades ambientales.

Sobre la clausura del zoológico, la comuna tizimileña confirmó que el cierre será temporal mientras se atienden las observaciones emitidas por las autoridades federales.

Las autoridades municipales se comprometieron a mejorar las condiciones del parque y reabrirlo al público una vez que cumpla con los requerimientos establecidos.

