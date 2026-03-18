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Mujeres aprenden mecánica básica en taller del DIF y SSPC

Actividad busca fortalecer autonomía de mujeres

Por Redacción

Marzo 18, 2026 11:23 a.m.
A
Taller mecánico para mujeres en SLP

Taller mecánico para mujeres en SLP

El DIF Municipal de San Luis Potosí, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó un taller dirigido a mujeres para enseñar conocimientos básicos sobre el funcionamiento y mantenimiento de vehículos.

De acuerdo con información oficial, la actividad formó parte de las acciones conmemorativas del 8 de marzo e incluyó la charla "Cura tu coche", donde se abordaron temas como la revisión de niveles de aceite, agua o anticongelante y líquido de frenos, así como el uso de luces reglamentarias.

La capacitación fue impartida por la directora de Prevención Social de la Violencia, Irma Morales Hernández, quien también guió a las asistentes en una práctica para cambiar una llanta, con el objetivo de que puedan responder ante situaciones cotidianas o de emergencia.

Según lo informado, en la jornada participaron funcionarias municipales y asistentes de distintas edades, quienes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante la actividad.

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