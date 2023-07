Mujeres no tienen cultura de la denuncia: Alcalde de Valles

En el municipio de Ciudad Valles, muchas veces las mujeres víctimas de violencia de género presentan la denuncia en contra de su agresor, pero al día siguiente la retiran porque se contentan.

Así lo dijo David Armando Medina Salazar, presidente municipal de dicha municipalidad, quien dijo que el ayuntamiento cuenta con la Instancia de la Mujer y el Sistema Municipal DIF, instituciones donde las vallenses pueden acudir a solicitar auxilio.

En entrevista, lamentó que las mujeres no tienen la cultura de la denuncia en contra de sus agresores y "nosotros no podemos hacer nada si las mujeres no tienen esa cultura, y esa confianza que estamos intentando generar".

El alcalde informó que derivado de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en junio de 2017, se cuenta con dos unidades especializadas en la materia y recursos especiales para tal problemática, sin embargo, "exactamente el recurso no lo tengo en la memoria", justificó.

"Sí estamos trabajando en concientizar a las mujeres y sensibilizarlas que necesitamos de su ayuda para poder nosotros combatir, porque nosotros no podemos actuar por voluntad o por la denuncia de un vecino", declaró.

En junio pasado, Ciudad Valles registró cuatro delitos en color rojo en la medición de Semáforo Delictivo, al reportar 48 investigaciones ministeriales por narcomenudeo, 23 por lesiones, cinco por violación y 54 por violencia familiar.