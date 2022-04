"Mujeres vivimos con miedo en SLP

Tras la postura del Gobierno de San Luis Potosí señalando como noticias falsas los videos y testimonios de mujeres que aseguran haber sido víctimas de intento de secuestro en el estado, líderes empresarias recriminaron el pronunciamiento y enfatizaron que no se trata de noticias falsas, pues ante los sucesos de las últimas semanas "las mujeres viven con miedo".

La empresaria potosina Alejandrina Cedillo Campos declaró, en entrevista, que es desafortunado que se intente minimizar el clima de inseguridad por el que atraviesa el estado y en particular el que atañe a la violencia contra las mujeres, pues aseguró que no son noticias falsas, dado que existen pruebas gráficas.

"No son noticias falsas, es alarmante ver este video que tiene pruebas y son varios (videos)... estamos viviendo con miedo, no puede salir la vocería a decir que son cosas o perfiles inventados, no pueden negar las autoridades porque hay pruebas gráficas", insistió.

Cedillo Campos dijo que es urgente que la administración estatal sea contundente en implementar una estrategia de seguridad que dé resultados a lo que fue su estandarte de campaña, "vivir sin miedo".

Asimismo, la presidenta de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac), Anely Anguiano, reconoció que las condiciones actuales en San Luis Potosí obligan a permanecer en Estado de Alerta en todo momento, incluso se refirió particularmente a las mujeres que salen a trabajar desde temprana hora y que tienen que enfrentarse a situaciones que las pone en vulnerabilidad en zonas con poca iluminación, lotes baldíos y lugares despoblados o apartados.

"Es una recomendación general siempre estar atentos y a la expectativa de todo lo que ocurra alrededor. Muchos de los turnos inician a las 7:00 y otros a las 6:00, y por ello muchas trabajadoras están desde las 5:00 de la mañana en la parada y hay situaciones adversas porque no hay buena iluminación, hay baldíos", explicó la empresaria.

Las empresarias coincidieron en que es necesario que la misma población se sume a cerrar filas y practicar el autocuidado, brindando auxilio y reportando cualquier situación sospechosa.

"Invitar a que si vemos algo sospechoso o raro, aunque no sea tu hermana o tu mamá que toda la ciudadanía ayudemos, que estemos alerta", comentó.