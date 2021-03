Mujeres y jóvenes de la Huasteca llevarán mano en mi gobierno: Octavio Pedroza

En los próximos seis años de gobierno se privilegiará a las mujeres y los jóvenes de la Huasteca Potosina, con lo que se busca resarcir el rezago en desarrollo social, infraestructura, salud, educación, desarrollo económico y empleos con el nuevo Plan de San Luis que se construye y será un ejemplo a nivel nacional.



Anunció lo anterior el candidato a la gubernatura por la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, quien, junto con su esposa, la señora Gabriela Nales de Pedroza se comprometieron a trabajar incansablemente por la Huasteca Sur, Centro y Norte.

"Conozco la Huasteca, veo como sufren los productores de cítricos y de caña, los ganaderos, y quienes tienen que enfrentarse a un gobierno federal insensible, pero a su vez, desde aquí enviamos el mensaje que será el fin de la denominada 4T, aunque el proceso que se avecina no será sencillo, vamos a enfrentar a dos fuerzas políticas que se caracterizan para actuar de una manera muy distinta, porque sabemos trabajar. No hay despensa ni tarjeta que compense la convicción de los jóvenes de Valles, cuya dignidad no se compra con cualquier prebenda o canonjía", sentenció.

Octavio Pedroza afirmó que la Coalición "Sí por San Luis Potosí", está más firme que nunca, y no habrá nadie que la venza, porque por más que el derrotero principal señala que es un fracaso, pues se equivocaron y será imposible, ya que se demostró que la suma de los cuatro colores del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, coinciden por un mismo fin, el bien común y por eso supieron dejar atrás sus diferencias, caminar en una misma vereda dentro de este momento histórico que será ejemplo nacional.

"Hoy es tiempo de la gente decente que puede cambiar nuestro país, porque amamos entrañablemente a nuestra tierra, de heredar una Huasteca pujante, con seguridad, progreso equilibrado, con oportunidades para los jóvenes y que las mujeres puedan salir a las calles con seguridad", puntualizó.

Con una gran efervescencia que demostraron los asistentes, estuvieron también los aspirantes a la alcaldía de Ciudad Valles, Antonio Guillén; a la diputación federal por el IV Distrito, Xitlálic Sánchez Servín; a la diputación local por el Distrito XII, Margarita Ibarra Villanueva y por el distrito local XIII, Liliana Flores Almazán, así como los dirigentes municipales de los partidos que integran la Coalición.