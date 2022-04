Municipio adeuda 1.8 mdp por despido

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que el Ayuntamiento mantiene un laudo laboral de un millón 800 mil pesos por el presunto despido ilegal que realizó la administración pasada del extitular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Alfonso Díaz de León Guillén.

El edil capitalino, explicó que este laudo proviene de una separación ilegal de manera irregular, que se realizó durante el trienio de Xavier Nava Palacios, el cuál presuntamente pudo no haberse defendido correctamente, por lo que se proyecta una reparación del daño de un millón 800 mil pesos, monto que destacó afecta a las finanzas públicas.

No obstante, precisó que es un tema que se está analizando en el área jurídica del ayuntamiento, por lo que se buscará que este laudo pueda ser impugnado.

Además, se analizará si la administración pasada realizó una buena defensa sobre el tema, en el caso de que no haya sido así y por dicha mala práctica se tengan que pagar el millón 800 mil pesos, la actual administración podría fincar responsabilidades a las personas que estuvieron involucradas.

Enrique Galindo Ceballos, expresó que hasta que se tenga una resolución por parte del equipo jurídico, pudiera dar más detalles del caso, sin embargo, puntualizó que aunque existen más procesos jurídicos por laudos, este es el único laudo con un monto "exorbitante".

"No son tan amplios porque los sueldos no son tan exorbitantes, este laudo es notorio por el monto, me parece que éste no se defiende bien y se deja en el abandono un juicio que tuvo que cuidarse", concluyó.