Municipio comprará otro lote de vehículos

Respecto a una próxima compra o renta de vehículos para áreas municipales diferentes a la de Seguridad y Protección Ciudadana, el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que se está evaluando el número y tipo de unidades necesarias, pero adelantó que serán austeros y que no serán para funcionarios de primer nivel.

"Hay otro equipo, no de seguridad pública, que necesita la ciudad: son barredoras, grúas para arreglar el alumbrado público, de las cuales no hay una sola en buen estado en este momento; vehículos utilitarios de los que carecen muchas áreas, por ejemplo, la de Comercio Municipal, cuyos inspectores no tienen en qué moverse", comentó en entrevista.

Abundó que serán "vehículos austeros, los más económicos, que no representen un lujo, y tampoco se considera dar vehículos a funcionarios de primer nivel".

Recordó que la administración pasada manejó un paquete de arrendamiento que incluía grúas, pipas, vehículos utilitarios en general y patrullas, contrato que terminó en julio del 2021 y que dejó al Ayuntamiento sin un parque de poco más de 240 vehículos que regresaron a manos de sus legítimos dueños.

De momento, el edil no precisó si para la compra o renta de las unidades que se requieren, se manejará un esquema similar al de las patrullas, de cobertura total de seguros, mantenimiento y que al final del contrato el parque vehicular pase a ser propiedad del Ayuntamiento.