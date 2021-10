Municipio debe 200 mdp a sus proveedores

Hasta este sábado y a reserva de continuar con las revisiones, el nuevo Ayuntamiento de la capital tiene detectados 200 millones de adeudos a proveedores heredados por la anterior administración, cantidad que representa el 28.62 por ciento de los pasivos declarados por el gobierno de Xavier Nava Palacios al corte del segundo trimestre de 2021.

"Lo que tenemos a este día detectado, son 200 millones de adeudos a proveedores, quienes están pidiendo y exigiendo un recurso que actualmente no tiene el Ayuntamiento y que son compromisos que se generaron con la administración anterior, aunque es el tesorero quien puede dar las cantidades más exactas", declaró en entrevista el secretario general Fernando Chávez Méndez.

Lamentablemente, dijo, "nos dejaron no nada más una capital lastimada, sino una ciudad llena de baches, sin seguridad, sin iluminación suficiente, sin patrullas y hasta sin pipas porque el organismo operador que es Interapas está quebrado y como no pueden dar el servicio porque no tienen esa capacidad, debe rentar pipas, pero esas pipas también las regresaron".