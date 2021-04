Nace becerro en las calles de Villa Magna

En el fraccionamiento Villa Magna, el ganado que "poda" el pasto de las avenidas principales, ya hasta se reproduce. Nació un becerro en las calles, para sorpresa de los vecinos.

Los residentes del fraccionamiento mostraron en redes sociales, su rechazo al ganadero que les lleva los animales a pastar a camellones, y a causar estropicios a la jardinería.

Ellos mismos se han organizado para proporcionar mantenimiento a los jardines, de los que se hará cargo la alcaldía una vez que el fraccionamiento esté regularizado, en un trámite que por lo pronto, incluyó hace un año, la entrega de las redes de agua potable y drenaje al Interapas.

"Estimado vecin@ dueñ@ de los toros y vacas tan hermosos que se pasean por el fraccionamiento... te informo que uno de tus animales acaba de dar a luz, no creo que tengas conocimiento de esto, ya que tus animalitos llevan meses paseándose en el fraccionamiento para poder comer", escribió un usuario.

"Quisiera comentarte que ya tengo el número de registro de tus animales ante Sagarpa... no me molesta tu ganado en el Fraccionamiento; lo que me molesta es que estén por todas partes las heces".

El usuario dijo que lo único que pide es que "por favor así como nosotros no hemos tomado cartas en el asunto para que te lleves tus animales, hagas el favor de venir a limpiar. Si no, voy a proceder de manera legal y sobran vecinos que me apoyarían para que tus animalitos se vayan a tu granja o donde sea que los quieras tener".