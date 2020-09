"Nada me han regalado y jamás aceptaría llegar de manera ilegal", dice presidenta de la Directiva

La diputada Vianey Montes Colunga afirmó que no renunciará a la presidencia de la Directiva ni tampoco está en riesgo la gobernabilidad del Poder Legislativo, ya que la mayoría de los diputados votaron por su designación y ahora lo más importante es trabajar por el bien de San Luis Potosí.

Dijo que el Congreso del Estado ha iniciado el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal, de tal manera que se da cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y no hay razones ni fundamentos para una impugnación, ya que cualquiera de los 27 integrantes de la LXII Legislatura tiene el derecho de ocupar la Directiva.

Destacó que por primera vez en la historia del Congreso del Estado hay tres mujeres diputadas encabezando legítimamente la Directiva, "de lo cual me siento orgullosa porque es el resultado de una lucha de muchos años y eso debe traer cosas buenas para las mujeres potosinas".

La legisladora Montes Colunga dijo que de los siete votos en contra de la Directiva emitidos el pasado domingo, "ya no fueron todos los que se vieron en la sesión de instalación de este martes, producto del diálogo que he tenido con ellos para explicarles que estamos aquí para tener coincidencias en beneficio de San Luis".

"No voy a renunciar, todo va para adelante, hay que darle la vuelta a la página y llegará el momento de los consensos, buscaré a los compañeros y las compañeras que están inconformes y no debe estar en riesgo la gobernabilidad porque tendremos coincidencias, estamos para sumar y sacar los mejores acuerdos", apuntó.

Recordó que llegó a la presidencia de la Directiva con una amplia mayoría, "soy una persona que he luchado 20 años, nada me han regalado, he sido respetuosa siempre y jamás aceptaría llegar de manera ilegal, fue una decisión del pleno, válida, que no esperaba, que no busqué pero que acepto con gran responsabilidad y honor".