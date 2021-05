Nava y Mónica Rangel ofrecen trabajo conjunto

En reunión con habitantes de la colonia "Florencio Medrano Medero", la aspirante a la gubernatura por Morena, Mónica Rangel y el candidato ciudadano a la Alcaldía, Xavier Nava, confirmaron que hay mucho trabajo que hacer con las organizaciones y los fraccionamientos ubicados en sectores de alta vulnerabilidad, pero con un diálogo más fructífero y la coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, se extenderán los beneficios.

También coincidieron en ampliar la atención a la gente que más lo necesita, "y no podemos dejar fuera a nadie porque es fundamental hacer valer la dignidad del pueblo potosino. Aquí sí hay propuestas con seriedad y no podemos permitir que lleguen otros con ocurrencias. Nosotros no los compramos, pero sí nos ensuciamos los zapatos, porque nos debemos a la gente".

Asimismo, Xavier Nava detalló que ya se trabaja en la introducción de drenaje y en la iluminación, "pero debemos seguir con el fortalecimiento de la seguridad y con más obras para mejorar el abasto de agua potable".