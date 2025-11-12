Navarro asegura que tiene la policía mejor pagada del estado

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, dijo estar a favor de la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de incrementar el salario de los elementos policiacos en el estado, al señalar que esta medida fortalecerá la seguridad y dignificará su labor.

Afirmó que Soledad fue el primer municipio en aplicar este aumento durante el presente año, lo que permitió que sus elementos, junto con los bonos que reciben, se conviertan en la policía mejor pagada del estado.

"Qué bueno que el gobernador hace ese llamado; ojalá los alcaldes lo puedan replicar como lo hicimos en Soledad. Es importantísimo... a veces la policía es la más amolada en salarios; ojalá se pudiera igualar en todo el estado", expresó.

Subrayó que mejorar las percepciones policiales ayuda a reducir la corrupción e inhibir los llamados moches.

"Al tener una policía bien pagada, certificada y capacitada, reduces los casos de corrupción o abusos hacia la ciudadanía", puntualizó.

Por otro lado, señaló que la Guardia Civil Municipal ya despliega operativos de prevención por el cierre de año, comenzando con vigilancia reforzada en zonas de alto movimiento comercial ante el inicio del Buen Fin 2025.