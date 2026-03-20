Necesario, regular a empresas de seguridad privada en ZI: Villa Gutiérrez

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, advirtió sobre la necesidad de regular a las empresas de seguridad privada que operan en la zona industrial, al considerar que pueden representar un punto vulnerable en materia de seguridad si no cumplen con los requisitos legales y de capacitación.

Derivado de una reunión con diversas empresas de la zona industrial, explicó que como parte de estos acuerdos se implementará un esquema de organización empresarial por giros, con el objetivo de mejorar la comunicación y atención de problemáticas específicas, evitando mezclar industrias con dinámicas distintas, como las acereras, tecnológicas o de servicios.

En materia de incidencia delictiva, Villa Gutiérrez señaló que en el tramo correspondiente del eje 100 al 122 se mantiene una presencia constante de la corporación, lo que ha permitido registrar una disminución en el robo a transporte, delito que reconoció como uno de los principales en la zona industrial, aunque subrayó que se busca reducirlo aún más.

En este contexto, advirtió sobre la necesidad de regular a las empresas de seguridad privada contratadas por las compañías, con el fin de verificar que cuenten con los permisos correspondientes otorgados por la autoridad estatal, así como revisar los perfiles del personal que emplean. Indicó que en algunos casos la fuga de información que facilita la comisión de delitos puede originarse desde estos servicios.

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El titular de la dependencia adelantó que ya se trabaja en la integración de un padrón de empresas de seguridad privada, como parte de los acuerdos alcanzados, el cual permitirá brindar asesoría a las compañías para que conozcan a detalle a quién contratan. Asimismo, se contemplan revisiones de antecedentes no penales, certificaciones, permisos y capacitación del personal, con el objetivo de evitar riesgos y fortalecer la seguridad en la zona industrial.

Finalmente, puntualizó que estas acciones buscan prevenir situaciones que pudieran salirse de control, mediante una supervisión más estricta y una colaboración más estrecha entre autoridades y el sector empresarial.