Grave déficit de policías en SLP: Cmdte. Miguel Naya

La impunidad es la madre de toda la inseguridad, y se debe empezar por invertir no sólo en tecnologías sino considerar que como mínimo se necesitan 4 mil policías para una ciudad donde solo hay mil. Y eso requiere de inversión, que no se aterriza porque nadie se gradúa si se considera a un policía un número más y una plaza más, y no un elemento necesario para la seguridad, advirtió el exsecretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Naya Guerrero.

Invitado a conferencia por el Grupo Plural de Ciudadanos Potosinos, organizado por Concepción Guadalupe Nava Calvillo y Amado Vega Robledo, Naya Guerrero resumió las políticas de seguridad, en una conferencia donde entre otros participaron como oyentes Fernando Silva Nieto y representantes civiles y empresariales.

Los asistentes aprovecharon para homenajear al también fundador de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, la primera del país que nació en el parque Tangamanga 2.

Naya Guerrero agregó que se necesita en San Luis Potosí cuando menos cien por ciento más de policías desde los municipales. En el municipio de San Luis se necesitan más de mil hombres extra y en el estado más de 4 mil.

Dijo que a la hora que pasan los problemas, entonces sí empiezan los jaloneos y el reparto de culpas. Aseguró que estamos en una verdadera crisis y tenemos que entender que al final de todo se necesita, por ejemplo mucho dinero, mucho tiempo y mucha determinación.

Agregó que este problema de seguridad tiene más de veinte años se van a necesitar otros veinte para ponernos a mano “e insisto con mucha voluntad política”.

Añadió que la impunidad es la madre de toda la inseguridad, y lo poco que están diciendo que se consigna y que se denuncia se vuelve impune, porque la gente ya no tiene confianza en sus servidores públicos, y por ese problema, necesitamos trabajar en eso.

Propuso buscar a la ciencia que ayude, “porque es muy importante la seguridad, y todo mundo tiene algo que ver con la seguridad, pero incluso estamos perdiendo la capacidad de asombro y eso es un problema muy grave”.