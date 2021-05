Necesita Salud un buen administrador: Pedroza

Durante una reunión con médicos potosinos, el candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" (PAN-PRI-PRD-PCP), Octavio Pedroza Gaitán, dijo que el secretario de Salud de su gobierno, más que un médico, deberá ser un excelente administrador, dado que el sistema de salud en el estado se encuentra "enfermo" por las grandes deficiencias que presenta.

Pedroza Gaitán dijo que San Luis Potosí tiene un crecimiento "asimétrico" en muchos rubros, entre ellos el de salud, ya que mientras en la capital se tiene acceso a servicios de salud, en comunidades de la Huasteca y el Altiplano hay Centros de Salud en donde no se ha parado un médico desde hace 6 meses y no tienen ni una gasa o un paracetamol.

El candidato a la gubernatura, lamentó que más de 200 mil potosinos, que equivalen al 8.0 por ciento de la población en el estado, no tienen acceso a ningún servicio de salud, lo cual contrasta con que San Luis Potosí tiene la mejor Facultad de Medicina del país y el potencial para convertirse en el estado con la mejor atención médica en México.

"Esto comenzó a complicarse a partir de que llegó el actual gobierno federal y desapareció de un plumazo caprichoso, de forma arbitraria, intransigentemente una política pública que mal que bien estaba funcionando, que era el Seguro Popular y con eso se canceló la oportunidad a cientos de miles de familias de tener acceso a esquemas de salud".

Octavio Pedroza dijo que se debe fomentar que haya más médicos generales que especialistas, ya que al final son los primeros quienes atienden la mayor parte de los padecimientos de la población.

Ante la presencia de personal de salud y del presidente del Colegio de la Profesión Médica, Daniel Acosta Díaz de León, reiteró la necesidad de contar con un Consejo Consultivo Médico que asesore a la autoridad estatal en esta materia.