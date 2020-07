Necesita trasplante y contrae neumonía en el HG 2 del IMSS

Personal médico del Hospital General No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también conocido como de Cuauhtémoc, no ha dado la debida diligencia al protocolo de trasplante de riñón de José Saúl Martínez, pese a que ya existe un donador. En la actualidad, por falta de insumos ya no pudo dializarse en casa y debió acudir al nosocomio, donde presume se enfermó de neumonía, denunció Norma Ramírez, esposa del derechohabiente.

Refirió que el citado esquema se suspendió por la contingencia del Covid-19, pero más allá de los riesgos de hacer un proceso en ese período, dijo que hubo "negligencia" ante el comité de trasplante, pues al inicio de febrero pasado los médicos responsables no dieron celeridad al proceso.

De haberlo hecho, supuso que puedo procurarse el órgano para su cónyuge, antes de que se suspendieran los trasplantes por la pandemia.

Rememoró que en semanas anteriores le otorgaban el material para las diálisis en su casa, pero desde hace mes y medio el nosocomio dejó de suministrarle el mismo, por lo cual, debió llevarlo a ciclos agudos de dicho procedimiento.

Sin embargo, precisó que en la última sesión de hace unos días egresó con un poco de tos, pero días después reingresó a un área donde había pacientes respiratorios. Días posteriores le diagnosticaron neumonía y por ello, le aplicaron la prueba PCR para la detección de la Covid-19, cuyo resultado está pendiente.

Reclamó que los médicos tratantes no dan seguimiento óptimo a su esposo, pues al cuestionarle a uno de ellos cómo iba el proceso de la diálisis, éste respondió que no se le realizaría por riesgo de generarse una infección.

"El doctor nunca nos hacía caso. Su salud comienza deteriorarse cuando no tiene la diálisis, no conocen los doctores a los pacientes y es desesperante estar en esta incertidumbre", concluyó.