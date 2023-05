Negarán permisos de agua a IP

Se acabaron las autorizaciones para utilizar agua de uso industrial en 16 estados con problemas de disponibilidad de ese recurso, entre ellos San Luis Potosí, anunció la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

“En los próximos días va a salir una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En estos lugares donde no hay agua sólo se van a dar concesiones con autorización del Presidente (Andrés Manuel López Obrador), no va a haber concesiones nuevas porque no hay agua, la comunidad tiene la prioridad”.

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México son las entidades sin disponibilidad de aguas subterráneas.

Expuso que las industrias que ya cuentan con concesiones se respetarán, pero no va a haber autorización para uso de agua, para que consideren dónde crecer.