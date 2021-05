Ni Gallardo ni su esposa han solicitado protección tras presunta amenaza: Gobierno estatal

En el caso de una amenaza de muerte que presuntamente recibió Ruth Miriam González Silva, esposa del candidato a la gubernatura por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo confirmó que la afectada ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aclaró que, hasta el momento, no ha habido solicitud de protección al Gobierno del Estado por parte de González Silva o de su esposo. "Me parece que ella cuenta con una escolta especial, pero no es de nosotros, sino de la Policía Municipal de Soledad", agregó.

La denuncia, de acuerdo con la FGE, fue presentada desde la tarde del viernes de la semana pasada.

El funcionario actualizó las cifras de aspirantes a puestos de elección popular que han solicitado medidas preventivas de protección y vigilancia en torno a sus actividades electorales: "Se han recibido 34 solicitudes y de éstas, ya se asignó protección en 18 casos, aunque no quiere decir que los 34 hayan sido amenazados, sino que en algunos casos simplemente existen ciertos riesgos que se están evaluando", dijo el secretario.

En otro tema, el de los policías preventivos de Matehuala aprehendidos por secuestro agravado en contra de migrantes salvadoreños, Hernández Delgadillo comentó que "la carpeta de investigación sigue abierta y la Fiscalía dará continuación a este asunto. Se deben seguir haciendo las pruebas de control de confianza, porque hay retroceso en algunos casos, especialmente municipales, pero al menos a nivel estatal se siguen aplicando estas evaluaciones".

Reconoció que el caso "está en el tenor de lo más importante porque se trata de un cuerpo de seguridad que debe estar al servicio de la sociedad y ver que de pronto los elementos se involucren presuntamente en actos de esta naturaleza, pues sí llama la atención y prende alertas para conocer el grado de capacitación y de control y vigilancia de pruebas que tengan estas personas que atienden una función tan esencial".