Nicolás Rueda, nombrado nuevo presidente de la CIRT

Por Martín Rodríguez

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A

La Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) eligió a Nicolás Rueda Leiva como su presidente, sucesor de Héctor Navarro Páramo. 

Nicolás Rueda es empresario de la radio y televisión en la cadena de medios fundada por su padre hace más de cuatro décadas.

El presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) en México es elegido, por lo general, por un periodo de un año, pero los estatutos internos permiten la reelección del titular. 

Es decir, los estatutos permiten que este periodo sea renovado o que el presidente permanezca más tiempo en el cargo si así lo decide la Asamblea General de la Cámara. 

De esta manera, Nicolás Rueda Leiva es el presidente de la CIRT, una vez que concluyó el periodo Héctor Navarro Páramo.

El presidente del organismo empresarial es la cabeza representativa de directores, gerentes y propietarios de los medios de comunicación electrónica y en particular de radio y televisión. De hecho, la CIRT es el órgano empresarial más antiguo que agrupa a los medios de comunicación electrónica

Los antecedentes se remontan a la fundación de estaciones de radio y posteriormente de televisión, cuyos propietarios detectaron la necesidad de unirse en una cámara empresarial, de manera que velen por el resguardo de los intereses de la industria de la radio y la televisión.

