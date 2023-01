Niega Gabino M. hacer promoción de su imagen

El delegado federal de los Programas para el Bienestar, Gabino Morales Mendoza, negó que esté aprovechando los programas sociales para promocionar su imagen de cara a las elecciones del 2024, y aseguró que puede tratarse de una “campaña negra” en su contra.

“Siempre que se acerca el periodo o estos tiempos, siempre habrá este tipo de cosas. Cuando inicié me denunciaron de todo y hasta sacaban notas de que Gabino se va en enero, se va en febrero y hasta hice un calendario de que me iba un día y otro también y es parte de, no se está haciendo de esa forma”, relató.

El funcionario federal ha sido señalado por parte de beneficiarios, que denuncian que al acudir al Banco del Bienestar para cambiar su tarjeta Banamex, las y los trabajadores les entregan el remplazo con una tarjeta personal del delegado federal y les piden seguirlo en redes sociales.

Al respecto, Gabino Morales argumentó que no tiene necesidad de promover su imagen.

“La verdad es que se está haciendo un trabajo muy intenso y ni siquiera habría la necesidad de promoverlo porque la gente reconoce el trabajo y no hay necesidad de hacerlo”, dijo.

Además, negó que haya repartido tarjetas para promocionarse.

“No existe esa parte, yo también podría hacer imágenes de ustedes en una tarjeta, pero la verdad es que no hay necesidad de hacerlo, acudo a todos los operativos y platicó con la gente, interactuó con la gente en mis redes, no hay necesidad de hacerlo”, aseveró.