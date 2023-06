Niega Galindo que plan emergente para abasto de agua sea "improvisado"

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos defendió su plan emergente de abasto de agua potable, del que afirmó que "no es improvisado, porque tiene un diagnóstico previo del origen y las causas del problema, además de zonas y actores afectados. Tiene presupuesto y estructura, así que va a funcionar. Yo le tengo mucha fe".

Cuestionado sobre las críticas del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona al plan municipal, el edil expresó: "La verdad no me voy a meter a los comentarios del gobernador. Es el gobernador y yo lo respeto, pero yo tengo un plan que fue validado por el gobierno federal e incluso por el estatal y por el Congreso local.

"El plan se presentó ante la Junta de Gobierno del Interapas, donde está representada la sociedad civil, la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, la alcaldía de Cerro de San Pedro y la de San Luis Potosí y donde está presente siempre la Comisión Estatal del Agua".

Agregó que el plan se presentó a la Conagua, al Congreso y al propio gobernador. "Es un plan muy ventilado y abierto. Susceptible de perfeccionarse, sin lugar a duda, pero en nuestro plan. No hay otro, o al menos no me han presentado otras alternativas".

El alcalde resaltó que hoy sábado, la ciudad amaneció ya dentro de la crisis y, sin embargo, "no tenemos sobresaltos sociales. La distribución del agua se realiza con toda amplitud y con el apoyo de mucha gente".

En cuanto a recursos, el plan municipal dispondrá de 122 millones de pesos iniciales, aunque el edil reconoció que se necesitarán más fondos. Parte de ese dinero se ha usado para la compostura de 25 pozos, el mantenimiento de las plantas potabilizadoras de Los Filtros e Himalaya y la perforación de dos fuentes nuevas de abastecimiento.

Finalmente, Galindo Ceballos añadió que, en esta crisis, lo más importante es mantener el contacto directo con la población, informarla y garantizar el acceso al agua potable. "Lo demás, pasa a un segundo término".