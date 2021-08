Niega la IP intención de imponer funcionarios

Hay que dar el tiempo y espacio suficiente al gobernador electo a fin de que se vayan tomando las mejores decisiones, así como los mejores perfiles para las diferentes secretarias y direcciones, indicó Manuel Castanedo de Alba, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Aclaró que la Alianza Empresarial nunca quiso imponer a algún personaje para algún puesto específico en el gabinete.

"Al momento no hemos entregado ninguna terna ni ningún perfil, porque se ha mencionado en un medio, que por cierto no me gustó nada, donde se dijo que estábamos imponiendo personas, pero no es cierto eso, nosotros como Alianza Empresarial siempre hemos sido muy respetuosos a lo que el gobernador electo decida", aclaró.

Agregó que siempre estarán presentes y en todo momento para que sí, en algún momento, les piden su opinión podrán proporcionar perfiles adecuados, sobre todo de personas honestas y capaces, para las diferentes secretarías o direcciones.

Resaltó que hay que dar el tiempo y espacio suficiente al gobernador electo, a fin de que se vayan tomando las mejores decisiones, así como los mejores perfiles en cada una de las distintas direcciones y secretarias.

"Estamos atentos al llamado del gobernador electo, porque creo que son tiempos de que hay que darle la oportunidad ya que va entrando y está formando su gabinete, recibiendo la administración anterior, así que la verdad hay que darle el tiempo y espacio suficiente", concluyó Castanedo de Alba.