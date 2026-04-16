Niega Policía abuso en detención de joven en Plaza del Carmen
Señala que el joven incurrió en una falta administrativa y fue puesto ante un juez cívico
Luego de la difusión de un video en redes sociales donde se denuncia un presunto abuso policial contra un estudiante en Plaza del Carmen, la Policía Municipal de la capital potosina emitió su versión de los hechos.
La corporación informó que la detención se realizó conforme a protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos, derivado de una falta administrativa prevista en el Bando de Policía y Gobierno.
De acuerdo con la autoridad, los agentes intervinieron tras recibir un reporte ciudadano sobre consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que procedieron a revisar a un grupo de jóvenes en la zona.
Durante la intervención, señalaron, uno de los involucrados mostró una actitud agresiva hacia los oficiales, a quienes presuntamente lanzó golpes e insultos, lo que derivó en su aseguramiento por infringir el artículo 21, fracción II, relacionado con causar escándalo y proferir ofensas verbales.
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La Policía Municipal indicó que el joven fue presentado ante el Juzgado Cívico, donde —según su versión— reconoció su conducta y ofreció disculpas a los agentes, concluyendo el procedimiento conforme a derecho.
Denuncian presunto abuso policial contra estudiante en Plaza del Carmen
Video difundido en redes sociales muestra la detención; ciudadanos señalan uso de la fuerza sin motivo claro
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Redacción
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