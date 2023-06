Niega Salud muertes por hepatitis A en SLP y desmiente mensaje de WhatsApp

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que existe un brote importante de hepatitis A, aunque descartó que los casos se estén multiplicando, ya que han sido muy estables, y que no se han presentado decesos por la enfermedad.

"Hasta el momento está controlada, no hemos tenido algo para alarmarse, pero pedirle a la gente que nos cuidemos, que tengamos las medidas de higiene", señaló.

Por su parte, Servicios de Salud de Gobierno del Estado desmintió una cadena de WhatsApp que está circulando en la cual se asegura que existe un grave brote de hepatitis A, tanto en el Hospital Central, como en el Lomas, declaraciones aludidas a la toxicóloga Evelyn Van Brussel.

"Está circulando desde ayer esta información en grupos de WhatsApp la cual es falsa", advierte un mensaje en sus redes sociales.

Agrega que en el Hospital Central ya van tres semanas sin personas hospitalizadas por hepatitis A, y que en la actual semana solo dos personas acudieron por esa enfermedad y son tratados de forma ambulatoria.

Asimismo, aseguran que Evelyn Van Brussel, se comunicó con la dependencia para desmentir la información que se circula, "ya que no hay decesos y ella habló en una reunión de la necesidad de reforzar medidas preventivas porque sigue la temporada de calor, pero no mencionó decesos ni tampoco personas enfermas en otros hospitales".

Al respecto, el titular de la dependencia, Daniel Acosta Díaz de León, confirmó que la incidencia de casos está a la baja, luego de una intensa campaña de difusión para la prevención de la enfermedad.

"Podemos decir que el caso de San Luis no se ha incrementado, no hay casos hospitalizados, no tenemos detectada mortalidad directa", detalló.