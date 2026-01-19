Niegan arraigo domiciliario en caso Rich

Un juez de control negó a los tres detenidos por el incidente ocurrido en junio de 2024 en el antro Rich el arraigo domiciliario con brazalete electrónico. Por otra parte, también negó un juicio abreviado con salida alterna para un caso de reparación del daño. Con independencia de los procesos avanzados, los padres de las víctimas advierten que hubo omisiones de la Fiscalía General del Estado para llamar a cuentas a los funcionarios señalados en la causa penal.

Esta etapa del juicio se registra justo cuando surgen reclamos de los padres de las víctimas, porque la FGE "no ha movido ni un dedo" para señalar a los servidores públicos a los que podría ejercerse una acción penal.

La audiencia para el juicio abreviado se desarrolló de manera incompleta el martes con el proceso de solicitud de salida alterna y juicio abreviado con reparación del daño rechazada

Precisamente porque el asunto se quedó inconcluso, este jueves se juntaron las dos audiencias. La solicitud de juicio abreviado se sobreseyó nuevamente.

La segunda parte de la audiencia fue la solicitud de una salida alterna de los acusados Nancy N, Ulises N y Francisco N., luego de que fue presentada una propuesta de arraigo domiciliario con brazalete electrónico con rastreador 24/7

Según el criterio del juez, los imputados no presentaron garantías de funcionamiento ni de seguridad y argumentaron lo que ellos creyeron necesario para su salida alterna, versión que fue desestimada por el juez, por lo que se les negó la salida alterna con arraigo domiciliario a través de un brazalete electrónico

Los padres de las víctimas también recordaron que hay un pendiente importante de la fiscal Manuela García Cázares, porque se ha dejado pasar el tiempo, presuntamente provocado por el Gobierno del Estado.