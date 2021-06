Niegan que homicidios en SLP aumentaran

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, consideró que el fenómeno de que la delincuencia organizada de Zacatecas deposite cuerpos de personas ejecutadas en territorio potosino implica, entre otras cosas, que las estadísticas en materia de homicidios de San Luis Potosí se "disparen" de manera artificial.

Lo anterior, luego de ser cuestionado sobre el más reciente informe del Índice de Paz México 2021, en donde se refiere que los homicidios en San Luis Potosí se han incrementado hasta 44% en la relación 2019-2020, lo que además implica que, de acuerdo a la clasificación general, la entidad cayera siete lugares, ubicándose ahora en el lugar 22 dentro de los 32 estados del país en términos de violencia.

En este sentido, Hernández Delgadillo insistió que no se puede ocultar que efectivamente ha incrementado el número de asesinatos en San Luis Potosí, pero no en la proporción que maneja este estudio, puesto que se tiene que tomar en cuenta el fenómeno que implica que muchos homicidios que no suceden en la entidad sean contabilizados para San Luis Potosí.

Añadió: "Es un asunto que ya hemos comentado y hemos sido enfáticos, tan es así que el pasado fin de semana se encontraron estos nueve cuerpos de personas que mayoritariamente eran originarias de Mazapil, municipio zacatecano colindante, y que esta condición resulta en que estos hallazgos de homicidios sean contabilizados en el estado, lo que hace que se dispare la estadística hacia arriba".