Niña de 7 años recibe prótesis y mejora su movilidad en El Naranjo
El dispositivo fue elaborado por especialistas del CREE para mejorar su movilidad y autonomía.
Una menor originaria de la comunidad El Salto, en el municipio de El Naranjo, recibió una prótesis transfemoral por parte del Sistema Estatal DIF, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con lo que se busca fortalecer su movilidad, autonomía e integración a sus actividades diarias.
La entrega fue resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario que acompañó el proceso de valoración, fabricación, colocación y rehabilitación. Debido a la edad de la paciente, la elaboración del dispositivo implicó un reto técnico adicional.
Durante el acto, la familia agradeció la atención recibida y destacó que la prótesis permitirá a la niña desenvolverse con mayor independencia en su vida cotidiana.
Enseñan a mujeres a elaborar prótesis mamarias
RIOVERDE.- Enseñan a mujeres pacientes de cáncer de mama a elaborar prótesis mamarias como alternativa para crear sus propias mamas. Personal del Sistema Municipal del Desarrollo Integral...
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Niña de 7 años recibe prótesis y mejora su movilidad en El Naranjo
Redacción
El dispositivo fue elaborado por especialistas del CREE para mejorar su movilidad y autonomía.
Refuerzan vigilancia sanitaria en balnearios por Semana Santa
Redacción
Coepris realiza verificaciones y muestreos ante temporada vacacional.
"No se puede retirar la Alerta de Genero": Urbina
Samuel Moreno
Afirma que no hay datos claros que justifiquen levantar el mecanismo.