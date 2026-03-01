logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niña de 7 años recibe prótesis y mejora su movilidad en El Naranjo

El dispositivo fue elaborado por especialistas del CREE para mejorar su movilidad y autonomía.

Por Redacción

Marzo 01, 2026 06:17 p.m.
A
Niña de 7 años recibe prótesis y mejora su movilidad en El Naranjo

Una menor originaria de la comunidad El Salto, en el municipio de El Naranjo, recibió una prótesis transfemoral por parte del Sistema Estatal DIF, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con lo que se busca fortalecer su movilidad, autonomía e integración a sus actividades diarias.

La entrega fue resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario que acompañó el proceso de valoración, fabricación, colocación y rehabilitación. Debido a la edad de la paciente, la elaboración del dispositivo implicó un reto técnico adicional.

Durante el acto, la familia agradeció la atención recibida y destacó que la prótesis permitirá a la niña desenvolverse con mayor independencia en su vida cotidiana.

LEA TAMBIÉN

Enseñan a mujeres a elaborar prótesis mamarias

RIOVERDE.- Enseñan a mujeres pacientes de cáncer de mama a elaborar prótesis mamarias como alternativa para crear sus propias mamas.   Personal del Sistema Municipal del Desarrollo Integral...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niña de 7 años recibe prótesis y mejora su movilidad en El Naranjo
Niña de 7 años recibe prótesis y mejora su movilidad en El Naranjo

Niña de 7 años recibe prótesis y mejora su movilidad en El Naranjo

SLP

Redacción

El dispositivo fue elaborado por especialistas del CREE para mejorar su movilidad y autonomía.

Refuerzan vigilancia sanitaria en balnearios por Semana Santa
Refuerzan vigilancia sanitaria en balnearios por Semana Santa

Refuerzan vigilancia sanitaria en balnearios por Semana Santa

SLP

Redacción

Coepris realiza verificaciones y muestreos ante temporada vacacional.

"No se puede retirar la Alerta de Genero": Urbina
"No se puede retirar la Alerta de Genero": Urbina

"No se puede retirar la Alerta de Genero": Urbina

SLP

Samuel Moreno

Afirma que no hay datos claros que justifiquen levantar el mecanismo.

Piden que campañas en lengua indígena sean obligatorias
Piden que campañas en lengua indígena sean obligatorias

Piden que campañas en lengua indígena sean obligatorias

SLP

Ana Paula Vázquez

La comunicación en lengua originaria es clave para la participación electoral, especialmente entre adultos mayores en el Distrito 07.