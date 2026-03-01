Niña de 7 años recibe prótesis y mejora su movilidad en El Naranjo

Una menor originaria de la comunidad El Salto, en el municipio de El Naranjo, recibió una prótesis transfemoral por parte del Sistema Estatal DIF, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con lo que se busca fortalecer su movilidad, autonomía e integración a sus actividades diarias.

La entrega fue resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario que acompañó el proceso de valoración, fabricación, colocación y rehabilitación. Debido a la edad de la paciente, la elaboración del dispositivo implicó un reto técnico adicional.

Durante el acto, la familia agradeció la atención recibida y destacó que la prótesis permitirá a la niña desenvolverse con mayor independencia en su vida cotidiana.

LEA TAMBIÉN Enseñan a mujeres a elaborar prótesis mamarias RIOVERDE.- Enseñan a mujeres pacientes de cáncer de mama a elaborar prótesis mamarias como alternativa para crear sus propias mamas. Personal del Sistema Municipal del Desarrollo Integral...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí