Ningún viaje le ha costado al Ayuntamiento: Galindo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, defendió la participación de regidores en el reciente viaje a España con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), al señalar que su asistencia fue legal, abierta y con un impacto mínimo para el erario público.

El edil afirmó que la invitación para acompañarlo a FITUR fue extendida de manera general a todos los regidores, sin distinción de partidos políticos, y que finalmente acudieron representantes de distintas fuerzas políticas para evitar la politización del tema.

Galindo subrayó que la mayor parte de los gastos del viaje fueron cubiertos por los propios regidores, y que el costo para las finanzas municipales fue mínimo. Además, aseguró que ni él ni su equipo han solicitado viáticos personales en ninguno de los viajes realizados durante su administración.

"En ningún viaje que he hecho le ha costado nada al ayuntamiento. Nunca he tramitado un viático personal, ni para mí ni para mi equipo", afirmó.

El alcalde comparó esta delegación con otras comitivas de gobiernos locales que acudieron a FITUR con contingentes mucho más amplios, incluyendo cabildos completos, legisladores, senadores y gobernadores, algunos con más de un centenar de acompañantes.

Destacó que la edición de FITUR fue particularmente relevante debido a que México fungió como país anfitrión, lo que dijo representó una oportunidad excepcional para la promoción turística que difícilmente se repetirá en el corto plazo.

Sobre el monto exacto del gasto público, Galindo reconoció no tener la cifra precisa en el momento, pero aseguró que la información será transparentada y que no se trata de un gasto oneroso ni que afecte las finanzas municipales.

"La mayoría de los gastos los hicieron ellos. Fue totalmente voluntario y lo vamos a transparentar, no estamos ocultando nada", concluyó.

Dentro de la comitiva también se observó al síndico Victor Hugo Salgado Delgadillo, Maritza Jenith Vázquez Pérez, Gustavo Jesús Mercado Garay, Eikoo Koasischa Hipólito y Jorge Zavala López.