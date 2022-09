Ninguna mujer debe de ir a la cárcel por abortar, pero se debe cuidar la vida, opina Gallardo

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Luego de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el marco del #28S, Día de Acción Global Por la Despenalización del Aborto, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona dijo que ninguna mujer debe ir a la cárcel por haber abortado, sin embargo señaló que el tema como tal de la despenalización es algo que tendrán que definir en el Poder Legislativo.

Expuso "nunca a nadie le gusta opinar de estos temas, ni a mí, pero la verdad es que son cosas que se tienen que analizar, por ejemplo si en las penitenciarías hay mujeres detenidas por estos temas, hay que liberarlas, antes de que se autorice o no se autorice (la despenalización) porque no es posible que haya delincuentes en la calle y alguien por la generación de un aborto esté en la cárcel".

No obstante añadió que también se tiene que cuidar la vida, porque "si se despenaliza por despenalizar, pues imagínate la soltura que le vamos a dar a la sociedad", por lo que insistió en que se tienen que cuidar mucho los dos aspectos y que tiene salir una reforma muy consensuada en el Congreso del Estado y se tiene que cuidar la vida pero tampoco se puede penalizar a las mujeres.

Dijo además que está consciente que es un tema muy importante para la sociedad porque está polarizada y de alguna u otra manera "les hace ruido", es decir que la sociedad está dividida con este tema, por lo que insistió que ve posible una reforma en donde no se penalice y se proteja a la vida.