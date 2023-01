Niño sufrió lesión por usar pirotecnia

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Mauricio Ordaz Flores, informó que el saldo de las celebraciones de fin de año en toda la entidad potosina, fueron 35 incendios y un menor de edad que terminó en el hospital por una cortadura, todo ello debido a la mala manipulación de pirotecnia, asimismo, ayudaron a disipar siete bailes callejeros y recolectaron 350 kilos de pirotecnia prohibida.

Expuso que, en el caso del niño que terminó en el hospital no tuvo ninguna amputación o quemadura, “fue prácticamente una mala manipulación, no fue un cohete de alto riesgo y fue una cortadura, no una quemadura y fue el único caso que se presentó”.

El funcionario estatal dijo que, en el caso de los incendios fueron 35 registrados, los cuales se presentaron en palapas, restaurantes, casas, así como uno en el municipio de Mexquitic de Carmona: “en todos estos eventos encontramos pirotecnia clandestina y fueron clausurados los establecimientos”.

Reiteró que no hubo muertos ni lesionados, sólo daños materiales, además de que se decomisaron más de 350 kilos de pirotecnia prohibida en las diferentes zonas del estado, pero principalmente en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad, así como en Tamuín y Ciudad Valles.

“Toda la pirotecnia retirada es de alto riesgo”, reiteró.

Agregó que la CEPC, ayudó a disipar siete bailes callejeros, en uno de los cuales se registró una balacera durante una riña entre los asistentes.