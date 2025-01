Niños del TEPEU seguirán sin clases por falta de acuerdo

Las y los alumnos del Centro Educativo TEPEU continuarán sin clases hasta que los municipios de Villa de Pozos y San Luis Potosí lleguen a un acuerdo para reactivar el sistema educativo.

Efraín Hernández Medina, presidente de la Comisión de Educación de Villa de Pozos, informó que aún no se ha definido quién asumirá la responsabilidad, ya que no se ha alcanzado un acuerdo con el director de Educación de San Luis Potosí, Joel Ramírez Díaz.

Hernández Medina explicó que el Concejo Municipal de Villa de Pozos propuso que el Ayuntamiento de la Capital continúe a cargo de las actividades escolares hasta el final del ciclo escolar. Según el concejal, esta medida se justifica en que las colegiaturas fueron pagadas al municipio de San Luis Potosí antes de que Villa de Pozos adquiriera la categoría de municipio.

El concejal señaló que Villa de Pozos asumirá formalmente la responsabilidad del sector educativo una vez concluido el actual ciclo escolar.

“Estamos todavía en esa negociación, pero me consta que tanto el Ayuntamiento de San Luis como el de Pozos tiene la mejor disposición de trabajar y apoyar; pero la cuestión es esa, de que se hagan responsables cada autoridad de lo que se acordó en su momento”, declaró Hernández Medina.

Cuando se le cuestionó si existe un plazo para concretar el acuerdo, el regidor indicó que no se ha fijado una fecha límite, puesto que lo ideal sería resolverlo cuanto antes.

“No creo que hay una opción de que no se cumpla, yo creo que si se tiene que llegar tarde o temprano porque lo que se ve vulnerado es el interés del menor. Al final de cuentas no es una lucha de quién puede más o quién puede menos, o quién tiene un acuerdo o quién no lo está cumpliendo”, añadió.

Finalmente, Hernández Medina descartó la opción de trasladar al alumnado a otras escuelas, argumentando que en el Centro Educativo TEPEU reciben atención personalizada que no podría replicarse en otro lugar. Asimismo, indicó que las clases virtuales o a distancia tampoco son una alternativa para los estudiantes afectados.