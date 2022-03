Niños y jóvenes pueden morir de Covid-19: Salud

Con un reporte actualizado de 24 niños fallecidos, algunos de ellos sin comorbilidades, la Secretaría de Salud pidió a los potosinos extremar precauciones, y no permitir que el periodo vacacional de Semana Santa, se convierta en una etapa de descuido y riesgo de contraer el virus del SARS CoV-2.

Informó la dependencia que el hecho de que esté falleciendo gente que se creía que no sería afectada con mayor gravedad por el virus, es un llamado mucho más insistente para impedir que siga proliferando el virus, y que la cadena de contagios se extienda y alcance a personas que no soportarían una infección.

Precisa que si bien la mayoría de las personas que han fallecido tienen alguna comorbilidad, o no recibieron vacunas, no es sinónimo de que no haya personas en riesgo aún con todas las vacunas y sin las comorbilidades.

Recordó que en un principio se hablaba de que los niños y jóvenes serían los menos afectados por el contagio, pero se demostró que los efectos en su salud pueden ser similares.

Advierte que la gente se confiaba y decía que sólo pueden verse afectadas las personas mayores, pero los dos años de pandemia han comprobado que no es ningún caso aislado, y que todo aquel que se exponga a la enfermedad puede morir.