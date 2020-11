No acudan a mítines: presidenta del Ceepac

La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Laura Elena Fonseca Leal, llamó a la población a no acudir a actos proselitistas en donde no se observan las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus, para que no pongan en riesgo sus vidas.

Por separado, el secretario general de Gobierno y la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana condenaron los eventos de precampaña a la gubernatura que realiza el Partido Verde Ecologista de México, sin las medidas sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19. Sin embargo, los dos pretenden que sea la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la que cancele este tipo de concentraciones.

La consejera presidenta del Ceepac, Laura Elena Fonseca, incluso dijo no tener facultades para actuar, pese a que el Acuerdo del Protocolo Sanitario para Garantizar la Salud de la Ciudadanía Durante las Etapas de Obtención del Respaldo Ciudadano, Precampaña Campaña del Proceso Electoral, firmado por todos los partidos el pasado 7 de noviembre, en su considerando Décimo Cuarto faculta al Ceepac para proteger y garantizar un voto seguro y condiciones para el desarrollo del proceso.

Entrevistada sobre los mítines sin sana distancia del precandidato a gobernador del PVEM, Ricardo Gallardo Cardona, Laura Elena Fonseca Leal hizo un llamado a todos los partidos políticos para que eviten organizar eventos proselitistas en los que se ponga en riesgo la salud de las y los ciudadanos.

Dijo que hay indefinición en cuanto a qué autoridad debe cancelar estos eventos, pero lo que es seguro, dijo, es que "el Ceepac no tiene esas facultades". "Lo que sí cabe es hacer un llamado al sentido común. La insistencia sería que no se asista a este tipo de actos para que cuiden su propia salud y se dé la muestra de que no queremos este tipo de cosas.

En el primer punto del acuerdo del Protocolo Sanitario para Garantizar la Salud, se establece que el organismo electoral "es competente para dictar las previsiones normativas y procedimentales necesarias para hacer efectivas las disposiciones de la ley así como para adoptar las acciones necesarias para proteger a las y los funcionarios electorales y de otras instituciones del Estado y organismos autónomos, garantizar el derecho de la ciudadanía para ejercer un voto seguro y brindar las condiciones necesarias para que los partidos políticos y candidaturas independientes participen en condiciones de equidad y transparencia sin menoscabo a la salud".

El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, también se refirió a los actos proselitistas del PVEM y consideró necesario que el Ceepac recuerde a los partidos políticos que existen protocolos de prevención de contagios de Covid-19 que se deben respetar en los actos proselitistas de los precandidatos a puestos de elección popular.