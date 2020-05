No aplican multas en filtros sanitarios

Los filtros sanitarios no tienen la intención de coartar la libertad de tránsito ni aplicar sanciones, señaló el director de Policía Vial del Ayuntamiento de la capital, potosina, Filemón Juárez Santana.

Explicó que al momento no se ha aplicado ninguna sanción ni infracción a las personas que han transitado por estos retenes.

Manifestó que la principal función es detectar cuando viajen más de dos personas en un vehículo para saber cuál es el motivo de su traslado, hacer las recomendaciones necesarias y permitir que el personal de Secretaría de Salud realice una revisión general. Si una persona viaja sola, no tiene que pasar por el filtro.

Debido a que la recomendación principal es no salir de casa si no es indispensable, en caso de que no se justifique el traslado, se invita a las personas a regresar a sus casas, previa revisión de su temperatura y estado de salud, indicó el funcionario.

Agregó que en caso de que el personal de Salud detecte síntomas de enfermedad respiratoria, se hace una investigación más a fondo sobre los lugares en que ha estado la persona y contactos que pudiera haber tenido.

De ser necesario, las personas que muestren los síntomas son aislados y canalizados a alguna institución hospitalaria para que se les apliquen las pruebas y se les den los tratamientos que establecen los protocolos internacionales.

Aclaró el jefe policiaco que el personal de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) se encuentra en los filtros sanitarios únicamente como apoyo a las autoridades de Salud, que son quienes llevan las estadísticas en cuanto a número de revisiones y acciones sanitarias que se han tomado.