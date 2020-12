No avanzan juicios en el Congreso

La LXII Legislatura cierra el año sin emitir sanciones en ninguno de los 17 juicios de responsabilidad que le ha correspondido tramitar desde su inicio. Sólo ha declarado improcedente uno, de acuerdo con el más reciente reporte legislativo de actividades, actualizado al 14 de diciembre pasado.

El 25 de junio, declaró improcedente la querella promovida por la Alcaldía de Santa María del Río en contra del ex funcionario de la Auditoría Superior del Estado, Fernando Barrera Guillén, hermano de Manuel, de los mismos apellidos, ex legislador local y ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Fernando Barrera se enzarzó en un litigio de naturaleza laboral con la Alcaldía de Santa María del Río.

En los restantes 16 casos, las Comisiones de Gobernación y de Justicia del Legislativo mantienen pendientes las resoluciones.

De esos juicios irresueltos, 15 corresponden a alcaldías, mientras que la restante, es contra la cúpula del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

A su vez, esta instancia, el Tribunal Electoral del Estado, el Estatal de Justicia Administrativa y dos ciudadanos son las partes afectadas y promoventes de los procesos de inconformidad.