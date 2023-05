No dan por cerrada obra en El Saucito

Quedó abierta una ventana legal para resolver la obra del paso inferior a desnivel en El Saucito y únicamente lo que se necesitará es el cumplimiento de algunos requisitos que ya están en vías de solventación, aseguró el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos luego de la suspensión otorgada por el juzgado segundo de distrito a opositores al proyecto.

Explicó que una de las condiciones impuestas por el juez de distrito, se refiere a los planes de reforestación en caso de que se vea vegetación afectada, y ya se están tomando todas las previsiones para que así suceda, incluyendo que la reforestación esté avalada por una autoridad federal o estatal.

Galindo Ceballos dijo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya se pronunció y declaró en el juzgado que la zona de obras no es de su jurisdicción y por lo tanto no es de su competencia pronunciarse a favor o en contra. Se expresó en el sentido de que no habrá daño ni al templo ni a la ermita, confirmando que el proceso constructivo se da desde la banqueta hacia el exterior.

Aparte, el secretario general del Ayuntamiento Jorge Daniel Hernández Delgadillo, informó que la Alcaldía está dispuesta a cumplir con todos los requisitos señalados por el juez.

Dijo que las puertas jurídicas no están cerradas y confían en que pronto se resolverá el fondo del pleito y comenzará la obra

de construcción.

Recordó que en un punto, el juez niega la suspensión porque la alcaldía acreditó fehacientemente que no se atentaba contra ningún uso ni costumbre y que se respetaban las tradiciones como se respetaron en el periodo pasado de la ceremonias del Saucito.

El otro asunto resuelto se refiere a los mantos freáticos.