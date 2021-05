No es buena la economía actual

A Armando Reyes Sías, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) se le hace extraño que la Secretaría del Trabajo diga que San Luis Potosí anda muy bien en empleo, cuando es lo contrario y que no sabe hasta qué grado se pueda mentir ya que el Estado está muy mal económicamente.

Afirmó el dirigente ue hay mucha gente desocupada, las empresas están desempleando, a muchos les están pagando medio sueldo, no hay trabajo por donde quiera que lo busquen.

"Yo no sé a qué grado se puede mentir porque los que vivimos la realidad estamos mal económicamente, los comerciantes batallamos porque la gente no tiene para consumir lo básico, mientras no tengan un buen empleo y sueldo adecuado, en nuestro sector padecemos este problema al no haber circulante, no hay dinero para consumir, la gente no tiene de donde tomar para sostener a su familia", manifestó.

Reyes Sías declaró que le extraña que gobierno diga que estamos muy bien, siendo que ellos no son capaces de dar apoyo a la gente que está siendo desocupada, hay programas que se hablan de que son de apoyo, pero no llegan a las personas, no los aterrizan.

"San Luis Potosí está mal económicamente, las ventas de los comercios están caídas, no tenemos de dónde, los negocios están cerrando porque son insostenibles porque son muchos los gastos y las ventas muy bajas y todo desde que empezó la pandemia y hasta la actualidad", concluyó.