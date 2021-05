No esperaré migajas de la Federación: OP

De gira por la Huasteca potosina, en la comunidad Plan de Iguala del municipio de Ébano, Octavio Pedroza Gaitán, candidato de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" a la gubernatura del estado, se comprometió con productores agrícolas a rescatar el campo del abandono en que lo tiene la Federación, que desapareció todos los programas que beneficiaban al sector.

Afirmó que no esperará "migajas" de la Federación y con recursos estatales le dará un nuevo impulso.

"De manera absurda el gobierno de la República desapareció los programas para el campo. Hoy no hay apoyos, no hay infraestructura. Hoy los campesinos están arañándole a la tierra con sus propios esfuerzos.

Estamos olvidando el sector más importante: el primario, pero sin este sector no comemos. Han equivocado la estrategia. Yo no voy a esperar a que me caigan migajas del cielo, vamos a rascarnos con nuestras uñas, no vamos a olvidar al campo", sostuvo.