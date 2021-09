No estoy derrotado; afligido sí, porque la verdad no siempre triunfa, dice Octavio Pedroza tras resolución del TEPJF

"Hemos llegado al fin. No victoriosos como soñamos, pero nunca derrotados. Porque no hay derrota cuando se lucha hasta el final", menciona César Octavio Pedroza Gaitán en un comunicado luego de que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificara esta noche la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE), cuya resolución validó la elección a la gubernatura de San Luis Potosí, obtenida por José Ricardo Gallardo Cardona de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Asegura que se propuso ser la opción para nuestro estado, con el anhelo de verlo recuperar su grandeza, su paz y un futuro promisorio, siempre bajo las banderas de la decencia, la verdad, la entrega y el compromiso de contribuir a la construcción de un mejor San Luis Potosí.

"No nos reservamos nada, nos dimos en cuerpo y alma. Luchamos sin descanso, sacrificando familia, salud, actividades propias. Guardamos en el cajón nuestros propósitos personales, conjugamos en plural y olvidamos el singular. Fuimos cientos, miles, los que por meses soñamos con alcanzar mejores condiciones para nuestra Tierra. Este capítulo se cerró. La máxima autoridad electoral del país ha determinado el resultado final, legalmente inatacable".

Agregó: "No seremos jamás nosotros los que contribuyamos a la desazón y el desasosiego. Sólo conocemos la ruta de lo positivo, la responsabilidad y la verdad. No nos apartaremos nunca de la buena intención y de la edificación del bien común; creemos en la comunidad y en la supremacía de los valores universales como la paz, la armonía, el respeto, la justicia y la legalidad".

El excandidato consideró que la historia juzgará el actuar de cada quien: De quienes participaron en esta contienda, de los responsables de conducirla y tutelarla, "los juzgadores también serán juzgados en el tiempo. Nuestras armas, las ideas y los ideales no se pierden, solo las velaremos".

Pedroza Gaitán citó al constituyente Ponciano Arriaga: "Algún día llegarán al Poder hombres de honor, de moralidad y de conciencia; algún día serán cumplidas las promesas y respetados los juramentos; algún día las ideas serán hechos y la Constitución una verdad... El pueblo cree, el pueblo espera, no burlemos su fe, no hagamos ilusoria su esperanza".

Y finalizó "Cerramos la última página de este libro con la plena convicción de haber hecho lo que debíamos. Con la íntima satisfacción de haber entregado hasta el último aliento. Serenos en la conciencia por haber dado el todo de nosotros mismos. No nos sentimos derrotados, afligidos sí, porque la verdad no siempre triunfa. Habrá, no tengo duda, jóvenes, mujeres y hombres dignos, que enarbolen nuevas y mejores banderas, para que más pronto que tarde, encabecen nuevas batallas para recuperar a nuestro San Luis, el San Luis de la Patria".