"No hay cancha pareja": comercio

"No hay cancha pareja para establecidos y ambulantes", coincidieron presidentes de cámaras de comercio del estado y del municipio, quienes pidieron a la autoridad municipal piso parejo para los comerciantes.

"La competencia desleal es clara, los ambulantes trabajaron y a nosotros nos clausuraron los negocios", señaló el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías, quien en entrevista, lamentó que las autoridades del Ayuntamiento capitalino únicamente clausuren a los establecidos y se tenga favoritismo con los grandes centros comerciales así como con vendedores informales.

El presidente de la Canacope exigió a la autoridad municipal que tome acciones contundentes en contra del comercio informal, al igual que se hace con el comercio establecido "somos o no somos, los que generamos recursos y aportamos para la economía no podemos trabajar y los que evaden por todos lados sí pueden trabajar, y me refiero a los centros comerciales grandes y al ambulante", señaló.

Manifestó que únicamente en la calle de Zaragoza e Hidalgo existen por lo menos de cinco a seis establecimientos que fueron clausurados por la autoridad municipal, entre estos negocios dedicados a la venta de ropa, zapatos entre otros.

"Yo pregunto por qué a una tienda de muebles y electrónica no la pueden clausurar y a una tiendita sí", señaló.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Juan Branca, reconoció que se han clausurado a afiliados que mantenían su negocio no esencial abierto, además de que algunos de estos comercios no contaban con sus licencias de funcionamiento actualizadas.

El dirigente empresarial también lamentó que se permita la operación de negocios informales sin ningún tipo de prevención sanitaria, lo que habla de que no existe una "cancha pareja" entre los establecidos y los comercios ambulantes.