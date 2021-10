No hay invitación para formar parte del gabinete: Rico Ávalos

"No hay ninguna propuesta, pero tampoco es por una falta de comunicación con el gobernador", respondió Francisco Javier Rico Ávalos, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza en San Luis Potosí (PNASLP), al ser cuestionado si el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona lo ha invitado a formar parte de su gabinete estatal.

Juan Carlos Machinena Morales y Arturo Segovia García, excandidatos de Fuerza por México (FXM) e independiente a la gubernatura, respectivamente, en semanas anteriores fueron nombrados como funcionarios en dependencias estatales.

Cuestionado sobre si le agradaría forma parte del equipo de trabajo de Gallardo Cardona, dijo "estando" en el momento valoraría un posible planteamiento que le hiciera el mandatario estatal.

"Hay una cordialidad, hay una relación, hay una vinculación política-institucional, pero de ninguna manera también no hay ninguna propuesta. No he recibido ninguna y tampoco me sorprende", señaló.

Rico Ávalos matizó que en la actualidad está concentrado en posicionar la marca de Nueva Alianza en la entidad potosina, dado que las elecciones pasadas dejaron resultados favorables para el instituto político.

"Fuimos solos (...) para nosotros huele a triunfo porque el hecho de que hayan desaparecido tres partidos que intentaron su registro, y Nueva Alianza lo obtuvo (...) pues para mí es un buen sabor de boca", concluyó.