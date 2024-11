No hay nuevos permisos para el comercio informal

El director de Comercio del municipio capitalino, José Ángel de la Vega Pineda, afirmó que no se han otorgado nuevos permisos para el comercio informal del Centro Histórico y que ya se trabaja en regular la operación de los puestos semifijos para evitar el crecimiento del ambulantaje.

“Ya estamos trabajando con los líderes de las diversas organizaciones del comercio informal. No hay ningún permiso nuevo y eso ya lo saben ellos. No está autorizado que crezca más (el ambulantaje) y los estamos regulando con el tema del metraje, con la obligación de retirar las estructuras de sus puestos al final de cada jornada y con los carretones y carritos que dejaban amarrados a postes o en las esquinas”, aseguró el funcionario en entrevista y agregó que la dependencia a su cargo ya ha confiscado puestos que no cumplen con las disposiciones municipales.

En cuanto a la regulación del comercio establecido o formal, De la Vega Pineda informó que ya se han levantado 131 actas administrativas, de las cuales 53 han concluido en clausuras.

“El motivo principal es que no tienen la licencia de funcionamiento vigente. Los propietarios o administradores de algunos de los negocios clausurados ya se han acercado, han pagado su multa y se les ha dado un plazo de varias semanas para regularizar los dictámenes que les hagan falta”, expuso.