No hay pirotecnia segura: Rino Q

"Hay mucho que pensar antes de comprar un cohete": los costos de la atención hospitalaria primaria, la ausencia de personal médico especializado por temporada de vacaciones y la falta de suministros médicos en el Hospital Central, el único con unidad de atención a quemados en el estado.

Así resume la gravedad del tema, Gerardo Manuel García Lozano, director general de Fundación Rino Q para niños quemados, quien recuerda que durante la temporada decembrina se elevan los casos de quemaduras por el uso de pirotecnia hasta en un 30 por ciento, pero la principal causa de atenciones se da por accidentes de cocina con líquidos calientes.

Por ello recordó a padres, madres y cuidadores de personas menores, que éstos no deben estar en la cocina, y tampoco deberían maniobrar pirotecnia, porque incluso con manejo experto de estos artefactos, se han presentado accidentes.





"LA PIEL QUEMADA YA NO CRECE"

García Lozano, expuso que se tienen más presentes los incidentes por uso de pirotecnia porque son más dramáticos, ya que hay amputaciones en manos, pérdida de miembros, lesiones en el rostro y demás.

Esto impacta en la vida de los menores y quienes les rodean, porque su vida no vuelve a ser igual, "la piel quemada ya no crece, si hay una amputación o contractura fuerte la lesión queda", si las lesiones impactaron también el rostro las personas afectadas ya no quieren regresar a la escuela o si regresan suelen ser víctimas de acoso por su aspecto y hasta de agresiones físicas.

El impacto también es económico, tan solo la primera atención alcanza un costo de hasta 30 mil pesos; en algunos casos se requiere hospitalización que suma otros 20 mil o 30 mil pesos diarios a la cuenta, o cirugías reconstructivas, en las que además se tienen que contemplar los honorarios de personal de cirugía, enfermería, costo del quirófano por hora, instrumental y demás.

Hay casos en los que los pacientes requieren de hasta 40 cirugías reconstructivas, por lo que el costo de la atención se multiplica.

"No hay cohetes que no sean peligrosos", dijo al tiempo de mencionar que, incluso las velitas de pastel han ocasionado incendios, por lo que el riesgo se eleva cuando se utiliza pirotecnia y se conjuntan factores como el uso de materiales peligrosos.

"Ahora más es el daño con la ropa sintética que se emplea para proteger a los menores del frío", si bien algunos materiales no se van a incendiar, sí se va a derretir y pegarse a la piel del niño.

"El fuego en sí, si no está controlado es peligroso", acotó.





RESPONSABILIDAD DE PADRES Y MADRES

Fundación Rino Q para niños quemados, es una asociación que opera como gestora de recursos para la realización de cirugías reconstructivas a menores afectados por quemaduras luego de su alta hospitalaria, por su experiencia señalan que la responsabilidad de prevenir estos incidentes es completamente de padres y madres.

Apuntó que durante este año las amputaciones por quemaduras se dieron en su mayoría en personas adultas, lo que es una advertencia de lo que le podría ocurrir a un menor.

"Los papás (y mamás) son los que facilitan el recurso, son los que autorizan el uso del recurso y los que facilitan que se realicen este tipo de actividades (de quema de pirotecnia).

Añadió que, aunque hay accidentes en que los menores se lesionan con pirotecnia lanzada por una tercera persona, "cuando el niño trae sus propios cohetes que compró con su propio dinero, la responsabilidad es de los padres ¿quién le va a enseñar a un menor de 7 u 8 años que encienda un cohete de forma segura?", cuestionó.





ÉPOCA COMPLICADA EN LA ATENCIÓN MÉDICA

El director general de Fundación Rino Q, para niños quemados, mencionó que este año fue complicado para la atención de menores quemados, pues solo se atendieron 15 o 20 casos de manera limitada, ya que el personal médico está enfocado en la atención de la pandemia de la Covid 19.

También coincide en esta ocasión una temporada vacacional, "los médicos vienen de un año de trabajo por la pandemia y es su primera oportunidad de salir, entonces están de vacaciones y, ¿quién va a atender a quienes llegan al hospital".

Aclaró que incluso se retrasará la atención; su caso será valorado de acuerdo con la gravedad, de modo que podría atenderse primero a una madre con un parto complicado o a una persona que está en riesgo de perder la vida por un accidente de tránsito.

"Quemarse no nada más es ir al hospital a que te pongan una pomada y una venda", advirtió.

Por ello reiteró que, si papá o mamá piensan destinar algún presupuesto para cohetes, también deben preparar 20 o 30 mil pesos adicionales en su bolsa que es el costo de la primera atención médica en caso de quemaduras.





MENORES NO A LA COCINA Y NO A LA PIROTECNIA

García Lozano recomendó mantener alejados a las niñas, niños y adolescentes de la cocina para evitar que se quemen con los alimentos o líquidos calientes, y también advirtió que hay que decir NO al uso de la pirotecnia, no obstante, recomendó, caso de accidentes, "correr al Hospital Central", porque pese a las carencias de suministros médicos, es el único que cuenta con Unidad de Quemados en el estado.