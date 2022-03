No hay que bajar la guardia: Salud

Se espera que después de Semana Santa se presente un incremento de casos de Covid-19 en el estado de San Luis Potosí y ante este panorama, el secretario de Salud del gobierno estatal, Daniel Acosta Díaz de León insistió en que aún en semáforo verde las medidas preventivas y sanitarias deben continuar aplicándose, tales como el lavado de manos, sana distancia y uso de cubrebocas.

Para prevenir un repunte considerable de casos, la Secretaría de Salud va a intensificar la vigilancia de aforos, sobre todo en espacios recreativos o de descanso, así como bares, restaurantes y plazas públicas y comerciales, el funcionario estatal agregó que también se continuará con la política del uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados.

Acosta Díaz de León enfatizó que aún se están presentado caso positivos de la enfermedad, y aunque afortunadamente han disminuido considerablemente las defunciones, pero no es momento de bajar la guardia, ya que la pandemia no se ha terminado, aunque parece que ya se controló, pero precisamente para evitar aumentos importantes "no debemos quitar el dedo del renglón".

Agregó que mientras no se logre el cien por ciento de la vacunación de la población, las medidas de prevención deben seguir vigentes, a pesar de que las personas se encuentren de vacaciones.